شكرا لقرائتكم خبر عن «السياحة» تنهي أزمة بين مصريين و«فندق حجر» في مرسى علم بسبب «واي فاي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكن المسؤولون مكتب وزارة السياحة والآثار بالبحر الأحمر برئاسة منال صالح، مدير عام المكتب، من إنهاء مشكلة عدم توافر خدمة الإنترنت و«واي فاي» بأحد الفنادق المخصصة للحجر الصحي بمرسى علم للمصريين العائدين من الخارج، بعد شكوى النزلاء من ذلك، ووقوع مشاجرة بينهم وبين إدارة الفندق، حيث تم استدعاء فريق من إحدى شركات الاتصالات لتوفير شرائح إنترنت، وتم توفير خدمة الإنترنت.

وقال المسؤولون في مكتب وزارة السياحة بالغردقة في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إن هناك تنسيقات دائمة مع إدارة الفنادق لحل مشكلات العائدين من الخارج، مشيرين إلى أن هناك فنادق تستقبل العائدين من الخارج لم ترد منها أي مشكلات منذ بداية استقبال العائدين من الخارج.

كان تقرير صادر عن لجنة تفتيش من مكتب وزارة السياحة بالغرفة قد كشف عن أن شرطة السياحة في مرسى علم بوقوع مشكلة بين عدد من الطلاب المصريين القادمين من دولة الهند عبر مطار مرسى علم خلال تواجدهم لقضاء فترة الحجر الصحي بأحد فنادق مرسى علم، وبين موظفي أحد فنادق الحجر بالمدينة من خلال أخذ تعهدات من الطلاب بعدم إتلاف محتويات الغرف بعد تهديداتهم بذلك.

وأوضح التقرير أن مشاجرة نشبت بين عدد من الطلاب المصريين العالقين والعائدين من الهند، وموظفي الفندق لحظة وصولهم، لاعتراضهم على عدم وجود «واي فاي» إنترنت مجاني، رغم وجود شرائح إنترنت مدفوعة بالفندق، وقاموا بالتهجم على إدارة الفندق والتهديد بتسجيلات غير حقيقية مسيئة بجودة الخدمة والطعام بالفندق.

وأضاف التقرير أن إدارة الفندق رفضت تسكينهم، واستدعت شرطة السياحة التي تواجدت على الفور بالفندق، وشاهدت الاعتراضات من جانب الطلاب المصريين، وقامت بتحرير محضر بالسب والقذف لكل من الشركة وإدارة الفندق حيث قدم الطلاب الاعتذار للشرطة وإدارة الفندق، ليتم التصالح وإنهاء إجراءات التسكين وأخذ تعهدات كتابية بعدم إحداث أي تدمير لمحتويات الفندق بعد تهديدهم من قبل بأحداث الفئات بالغرف، لتنتهي المشكلة.

كان الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، قد كلّف لجنة من مكتب وزارة السياحة بالغردقة بالتواجد بصفة دائمة بمدينة مرسى علم لحين انتهاء عودة جميع العالقين، وتذليل كل سبل الراحة لهم لحين عودتهم إلى محافظاتهم.

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