شكرا لقرائتكم خبر عن «إسكان النواب» توافق على موازنة المركز القومي لبحوث البناء والتعمير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافقت لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، على مشروع الموازنة العامة للمركز القومي لبحوث البناء والتعمير بقيمة إجمالية 166 مليونا و178 ألف جنيه للعام المالي الجديد 2020 /2021، وبزيادة 20 مليون جنيه عن العام المالي الجاري 2020/2019 والتي تبلغ 145 مليون جنيه.

ووفقا للموازنة الجديدة، فإنه تم تخصيص 96 مليون و609 ألف جنيه للباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) في الموازنة الجديدة، حيث تم تخصيص مبلغ 77 مليون جنيه كأجور في موازنة هذا العام، بينما تم تخصيص مبلغ 11 مليون و795 ألف جنيه للباب الثاني (السلع والخدمات) مقابل 7 مليون و635 ألف جنيه بموازنة العام الحالي.

فيما تم تخصيص مبلغ مليون و390 ألف جنيه لباب المنح، و56.500 مليون لصالح الباب السادس والذي يمثل جوهر عمل المركز لدعم برامج البحث العلمي مقابل 52 مليون العام المالي 2019/2020.

وقال الدكتور خالد الدهبي، رئيس المركز القومي لبحوث البناء والتعمير، إن المركز يقوم بدور مهم جدا في الحياة المصرية بخلاف العمل على تنفيذ الكودات والقرارات الوزارية، إلا أنه كذلك استنتج كودات جديدة منها على سبيل المثال لا الحصر كود المدن الذكية وكود التشغيل والصيانة وكود الألياف الضوئية وكود جودة الحياة وكود حماية المطاعم العائمة من الحريق وكود التوصيلات الكهربائية وكود العائمات.

وأضاف «الذهبي» أن المركز قدم بعض الإسهامات في بعض المشاريع القومية ومشاريع وزارة الإسكان في شتي بقاع مصر منها مشروع تحويل محطة مياه مدينة تلا من معالجة ثنائية إلى معاجلة ثلاثية، كما أن المركز وبالتعاون مع البنك الدولي يعمل في مجال الوحدات السكنية الصديقة للبيئة وهو مشروع أيضا يتعاون فيه مع وزارة البيئة، كما يتعاون المركز مع صندوق تطوير العشوائيات وكذلك في الإشراف على المنافذ البرية في كل من طابا والسلوم.

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