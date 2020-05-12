بتكلفة 7 ملايين جنيه.. محافظ القاهرة يفتتح سوق الزاوية الحمراء الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

افتتح اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، صباح اليوم الثلاثاء، سوق الزاوية الحمراء الجديد تفعيلًا لتوجه الدولة نحو توفير فرص عمل للشباب للقضاء على البطالة وفي إطار خطة المحافظة لإيجاد أماكن بديلة للأسواق العشوائية وتوفير بيئة حضارية للباعة والمترددين على الأسواق .

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن السوق مقام على مساحة 2275 م2 وبلغت تكلفته نحو 7 ملايين جنيه ومكون من طابقين .

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وأكد محافظ القاهرة، أن سوق الزاوية الحمراء الجديد مزود بعوامل الأمن والسلامة اللازمة لحماية الباعة ومرتادي السوق وبه شبكة إطفاء حريق مطورة رُوعي فيه كافة وسائل الأمن الصناعي ويشرف عليه شركة أمن لتنظيم العمل بالسوق.

وشدد محافظ القاهرة، على إدارة السوق بتطبيق الإجراءات الاحترازية على المترددين على السوق من قياس درجة الحرارة عند الدخول والالتزام بارتداء الكمامات .

يذكر أن مساحة السوق مقسمة على طابقين بعدد 209 باكيات ومتوسط مساحة الباكية 4.5 م٢ وبه 5 مكاتب إدارية و5 دورات مياه مجمعة وغرفة محولات كهربائية لخدمة المشروع ويحتوي الطابق الأرضي على 99 باكية تضم أنشطة بيع الخضر والفاكهة واللحوم والأسماك والدواجن ويضم الطابق الثاني 110 محلات للأنشطة المختلفة كبيع الملابس والأكسسورات والبقالة .