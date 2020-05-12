وزير قطاع الأعمال: عدم تدشين شركة جديدة أو خط إنتاح دون موافقة لجنة الاستثمار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:
أقرت اللجنة الاقتصادية، خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب أحمد سمير؛ لمناقشة تعديلات جديدة لقانون قطاع الأعمال، عددًا من الإجراءات الجديدة الخاصة بإنشاء الشركات؛ أبرزها أن يكون لها جدوى اقتصادية من تدشينها.
وقال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، خلال اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية، إنه طبقًا لمشروع القانون الجديد، لن يتم تدشين شركة جديدة حتى لو خط إنتاج دون موافقة لجنة الاستثمار المعنية بتحديد الجدوى الاقتصادية للشركة الجديدة.
وطبقًا للمادة ٦ مكرر بمشروع القانون، يضع مجلس إدارة الشركة القابضة الضوابط الواجب الالتزام بها لقيام الشركة القابضة أو شركاتها التابعة بتأسيس أو المشاركة في تأسيس الشركات الأخرى ويتم اعتمادها من الوزير المختص، على أن تتضمن هذه الضوابط على الأخص ما يلي: وجود جدوى اقتصادية من إنشاء الشركة الجديدة أو المساهمة فيها، وعدم وجود شركة تابعة أخرى يمكن لها القيام بالنشاط المطلوب تأسيس شركة لممارسته، وأن تكون الجمعية العامة للشركة أو مجلس إدارتها هو السلطة المختصة بالموافقة على إنشاء الشركة الجديدة أو المساهمة فيها، وفقًا لما يحدده النظام الأساسي للشركة.
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