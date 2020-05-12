"القضاء الأعلى": عودة العمل بالمحاكم جميعا بدءا من 16 مايو

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:
قرر مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار عبدالله عصر رئيس مجلس القضاء الأعلى ومحكمة النقض، عودة العمل لمحكمة النقض، ومحاكم الاستئناف العالي، والمحاكم الإبتدائية والمتخصصة تدريجيا عقب عيد الفطر المبارك.
وشدد "عصر" في بيان على ضرورة الاستمرار في اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية ومراعاة الضوابط الواردة بقرارات رئيس الوزراء في هذا الشأن.
صرح بذلك المستشار محمد رضا نائب رئيس محكمة النقض والمستشار الاعلامي لرئيس المجلس.
وكان المجلس أصدر بيان سابق اليوم الثلاثاء جاء فيه أن عودة المحاكم بدءا من 16 مايو الجاري ثم قرر بدءا العمل عقب إجازة عيد الفطر المبارك.
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