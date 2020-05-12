محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: ألقت مباحث القاهرة القبض على تشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص لاتهامهم بسرقة 7 مركبات " توكتوك" بمنطقة التبين. أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطةالتبين بمديرية أمن القاهرة قيام ثلاثة أشخاص (مقيمين بدائرة القسم) بتكوين تشكيلاًعصابياً فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامي في مجال سرقة مركبات "التوك توك" والدراجات البخارية بأسلوب "توصيل الأسلاك"، وأنهم وراء ارتكاب العديد من تلك الحوادث. وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة بأماكن ترددهم أسفرت إحداها عن ضبطهم وبمواجهتهم بما ورد بالتحريات أقروا بها واعترفوا بارتكاب 7 حوادث سرقة بذات الأسلوب. Advertisements وأضافوا بتصرفهم في الدراجات البخارية للبيع لعميلهم "سيئ النية" (سبق اتهامه في 3 قضايا والمطلوب التنفيذ عليه فىقضية "سرقة بالإكراه")، وبحوزته (الدراجات البخارية المستولى عليها -بندقية خرطوش- فرد خرطوش – 23 طلقة). وبمواجهته بما أسفر عن الضبط اعترف بتحصله على الدراجات البخارية المستولى عليها من المتهمين المضبوطين وعلمه بكونها من متحصلات وقائع سرقة وأقر بحيازته للأسلحة النارية بقصد الدفاع. وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المتهمين واتهموهم بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد 7 جرائم.. سقوط عصابة سرقة مركبات الـ "توكتوك" في التبين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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