الداخلية تشن حملة لفحص موقف قاطني الشقق المفروشة بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: شنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية حملات موسعة لفحص موقف قاطني الشقق المفروشة وسلامة موقفهم على مستوى الجمهورية . وأسفرت الجهود عن فحص موقف 662 شخصا واتخاذ الإجراءات القانونية حيال 16 شخصا مخالف. يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية إلى ترسيخ دعائم الأمن واتخاذ زمام المبادرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ومواجهة أية أنشطة تهدف إلى زعزعة الاستقرار والأمن .

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