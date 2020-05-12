ضبط مالك محل حجب مطهرات عن الأسواق لرفع أسعارها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: ضبطت الأجهزة الأمنية مالك محل لتجارة المنظفات الصناعية "بدون ترخيص" بمحافظة القليوبية، لحجبه عن التداول (4,200 طن منظفات صناعية ومطهرات "كلور – جامدات السلفونيك") معبأة داخل براميل وعبوات بدون بيانات أو مستندات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية بقصد رفع أسعارها. يأتي ذلك انفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، واتساقاً مع جهود أجهزة الدولة للتصدي لتداعيات انتشار فيروس "كورونا"، ومحاولات البعض استغلال تلك الظروف لتحقيق أرباح مادية غير عابئين باحتياجات وصحة المواطنين. تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.

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