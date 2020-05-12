بـ "90 ألف جنيه مزيفة".. سقوط عصابة تقليد العملات الوطنية بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران وسامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية، تشكيل عصابي تخصص في تقليد العملات الوطنية وترويجها في العديد من المحافظات.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، أفادت قيام (شخصان - "لأحدهما معلومات جنائية مسجلة" – مقيمان بمحافظة القاهرة) بتكوين تشكيل عصابي تخصص في تقليد وترويج العملات الوطنية من فئتي (المائة – العشرون) جنيه مصري، واتخذا من محال إقامتهما وكراً لممارسة نشاطهما الإجرامي في تقليد العملات الوطنية باستخدام أجهزة حاسب آلي وطابعات كمبيوتر حديثة بقصد ترويجها على عملائهما بنطاق محافظات الجمهورية وتحقيق استفادة مادية مقابل حصولهما على مبالغ مالية صحيحة من عملائهما بواقع مبلغ مائتى جنيه صحيحة لكل ألف جنيه مقلدة مستغلين تلك الفترة لحلول شهر رمضان المبارك وعيد الفطر بنشاط الأسواق التجارية لسهولة ترويج ما يقومان بتقليده من عملات وطنية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة أمكن استهداف وضبط المتهمان بمحل إقامة أحدهما بدائرة قسم شرطة 15 مايو، وبتفتيش مسكنه عثر على (120 ورقة مالية مقلدة من فئة المائة جنيه- 261 ورقة مالية مقلدة من فئة العشرون جنيه- 175 فرخ ورق تصوير مطبوع "مقلدة ومعدة للتقطيع " لوجهي العملة الوطنية فئة المائة جنيه بقيمة مبلغ 70 ألف جنيه مصري- 75 فرخ ورق تصوير مطبوع لوجهي العملة الوطنية فئة العشرون جنيه "مقلدة ومعدة للتقطيع " بقيمة مبلغ 6000 جنيه مصري – جهاز حاسب آلي بمشتملاته – طابعة كمبيوتر ملحق بها ماسح ضوئي "سكانر" - الأدوات المستخدمة في عمليات التقليد والطباعة).

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بفحص جهاز الحاسب الآلي " المضبوط " تبين أنه محمل بصور لوجهي العملات الورقية المقلدة فئتى (المائة – العشرون جنيه مصري) والعديد من العلامات المائية لكل الفئات المالية للعملات الوطنية.

وبفحص العملات الورقية المضبوطة تبين أنها مقلدة باستخدام جهاز حاسب الألي المضبوط، وبمواجهة المتهمان أقرا بنشاطهما الإجرامي في مجال تقليد وترويج العملات الوطنية وذلك بقصد الاستفادة المادية واتخاذهما العديد من المحافظات مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي فى عمليات الترويج على عملائهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.