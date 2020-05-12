حلم السفر.. ضبط صاحب مكتب استولى على 140 ألف جنيه من عاطل بالغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:
ضبطت مباحث الأموال العامة صاحب مكتب استيراد بالغربية لارتكابه واقعة نصب واحتيال على عاطل بزعم تسهيل سفره للعمل بإحدى الدول العربية مقابل مبلغ مالي.
تلقى فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا بلاغا من أحد المواطنين بمحافظة الغربية بقيام صاحب مكتب استيراد وتصدير ، له معلومات مسجلة ، مقيم بدائرة مركز شرطة السنطة بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق في مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للعمل بالدول العربية والاستيلاء من الشاكي على مبلغ مالى قدره 140 ألف جنيه مقابل تسهيل سفره لإحدى الدول العربية وتوفير فرصة عمل له بها، إلا أنه لم يفي بذلك ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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