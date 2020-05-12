خلال 24 ساعة.. شرطة التموين تضبط 1000 قضية متنوعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران وسامح غيث:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري

أسفرت تلك الحملات عن ضبط 1069 قضية تموينية متنوعة، خلال 24 ساعة، أبرزها: ضبط المدير المسئول عن مخزن بمحافظة القليوبية، لحيازته (8,159 طن سلع غذائية) بدون مستندات مجهولة المصدر تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، وضبط مالك شركة لتجارة المواد الغذائية بمحافظة القاهرة، لحيازته (5,330 طن سلع غذائية) بدون مستندات مجهولة المصدر تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق.

كما ضبطت الحملات، المدير المسئول عن مصنع لتعبئة السلع الغذائية بمحافظة القليوبية، لحيازته (5 طن من السلع الغذائية "فول") معبأة داخل عبوات بدون مستندات مجهولة المصدر تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.