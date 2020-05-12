مصر | النائب العام يدعو لاجتماع طارئ مع نظرائه العرب

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 12 مايو 2020 03:34 مساءً - انت الان تقراء خبر النائب العام يدعو لاجتماع طارئ مع نظرائه العرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعا المستشار حمادة الصاوي النائب العام، لاجتماع طارئ غدًا الأربعاء، للجنة التنفيذية لجمعية النواب العموم العرب، بتقنية الاجتماع المرئي عن بُعد "video conference" برئاسته، بصفته رئيسًا للجمعية.

يأتي ذلك لتبادل الخبرات واستعراض أفضل الممارسات المُطبقة بالنيابات العامة للدول الأعضاء لمواجهة تداعيات جائحة فيروس "كورونا" من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمحبوسين احتياطيًا والمسجونين على النحو الذي لا يخل بقواعد العدالة الجنائية وحسن تطبيق القانون.

ويضم الاجتماع، النواب العموم للدول الأعضاء باللجنة التنفيذية للجمعية؛ وهم المستشار الدكتور النائب العام لمملكة البحرين - أمين عام الجمعية -، وفضيلة الشيخ النائب العام للمملكة العربية السعودية - نائب رئيس الجمعية لمنطقة الخليج العربية -، والسيد المستشار رئيس النيابة العامة للمملكة الأردنية الهاشمية - نائب رئيس الجمعية لمنطقة الشام -، والسيد المستشار الدكتور رئيس النيابة العامة للمملكة المغربية - رئيس الجمعية للمغرب العربي -، والسيد المستشار النائب العام لدولة فلسطين.