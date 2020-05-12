مصر | ضبط 3247 قضية سرقة تيار كهربائي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 12 مايو 2020 03:34 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط 3247 قضية سرقة تيار كهربائي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اضطلعت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (1013) قضية تموينية متنوعة وضبط (3247) قضية سرقة تيار كهربائى، من بينها الآتى:

نححت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بعد أن قامت بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، في ضبط (866) قضية متنوعة فى مجال مكافحة الجرائم والظواهر الإجتماعية السلبية.

وقامت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بعدة حملات، وأسفرت جهودها وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، فى مجال متابعتها للأسواق عن ضبط (1013) قضية تموينية متنوعة (غش غذائى، لحوم ومصنعاتها، أسماك، دقيق وأقماح، ثروة حيوانية، مواد بترولية).

وتمكنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء من ضبط (3247) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد، بينما قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات فى مجال مكافحة وضبط كافة مخالفات قانون البيئة (حماية الثروة السمكية، حماية البيئة والمحميات الطبيعية) من ضبط (97) قضية متنوعة.

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واستطاعت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة لمواجهة كافة أشكال الفساد المالى والإدارى، والجرائم التى تؤثر سلبًا على المناخ الإستثمارى فى البلاد، وكذا الجرائم المُستحدثة التى ترتبط بالقطاع المصرفى، ضبط (2) قضيتين"تسهيل إستيلاء – مخالفات مطابع".

جاء ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية هذا وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.. لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

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