مصر | ضبط 50 ألف كمامة طبية غير مطابقة للمواصفات بأبو النمرس

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 12 مايو 2020 03:34 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط 50 ألف كمامة طبية غير مطابقة للمواصفات بأبو النمرس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

"داخل مصنع غير مرخص".. ضبط رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة، 50 ألف كمامة طبية مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية، قبل طرحها على الأسواق، وذلك بمركز أبو النمرس جنوب المحافظة، وتمكنت القوات من القبض على المتهمين بإدارة المصنع، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة كان قد تلقى إخطارا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود معلومات أكدتها التحريات لضباط الإدارة العامة لمباحث بالجيزة بالإشتراك مع قطاع الأمن العام، مفادها قيام شخصين مقيمين بدائرة مركز شرطة أبو النمرس بمحافظة الجيزة، بإدارة مصنع "بدون ترخيص" بدائرة المركز، لتصنيع الكمامات الطبية من خامات رديئة ومجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات، مُدخلان الغش على المواطنين، بقصد طرحها للبيع بالمحلات والأسواق لتحقيق أرباحًا غير مشروعة.

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وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، تم إستهداف المُصنع المشار إليه بمأمورية برئاسة العقيد أحمد نجم مفتش مباحث جنوب الجيزة والرائد مصطفي عثمان معاون مباحث مركز شرطة أبو النمرس، وضبط المذكوران، وبتفتيش المصنع عُثر بداخله على 50 ألف كمامة معدة للبيع، 6 آلأف قطعة قماش مُعدة للتصنيع، بكرة أستك أبيض اللون، 2 مسدس شمع، دباسة قماش، جميعها غير معقمة ومجهولة المصدر.

وتحفظت القوات على المضبوطات، وتمكنت من اقتياد المتهمين إلى ديوان المركز، وبمواجهتهما إعترفا خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء سامح الحميلي نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بنشاطهما على النحو الوارد بالتحريات وحيازتهما للمضبوطات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق، مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

وجاء ذلك في إطار الإجراءات التى تتخذها وزارة الداخلية تحت إشراف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة للحد من إنتشار فيروس "كورونا"، لاسيما فى مجال مكافحة الجرائم المتعلقة بتصنيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص وإستغلال الظروف الراهنة لتحقيق أرباح غير مشروعة.