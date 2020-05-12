مصر | ضبط تشكيل عصابي تخصص في تقليد العملات الوطنية وترويجها

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 12 مايو 2020 03:34 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط تشكيل عصابي تخصص في تقليد العملات الوطنية وترويجها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت إدارة الأموال العامة، من ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى تقليد العملات الوطنية وترويجها، بالقاهرة.

فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام شخصان، "لأحدهما معلومات جنائية مسجلة"، مقيمان بمحافظة القاهرة، بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى تقليد وترويج العملات الوطنية من فئتى (المائة – العشرون) جنيه مصرى، وإتخذا من محال إقامتهما وكرًا لممارسة نشاطهـما الإجرامى فى تقليد العملات الوطنية، بإستخدام أجهــزة حاسب آلى وطابعات كمبيوتر حديثة بقصد ترويجها على عملائهما بنطاق محافظات الجمهورية، وتحقيق إستفادة مادية مقابل حصولهما على مبالغ مالية صحيحة من عملائهما بواقع مبلغ مائتى جنيه صحيحة لكل ألف جنيه مقلدة.

واستغلا تلك الفترة لحلول شهر رمضان المبارك وعيد الفطر بنشاط الأسواق التجارية لسهولة ترويج ما يقومان بتقليده من عملات وطنية.

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وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة أمكن إستهداف وضبط المتهمان بمحل إقامة أحدهما بدائرة قسم شرطة 15 مايو، وبتفتيش مسكنه عثر على (120 ورقة مالية مقلدة من فئة المائة جنية مصرى بقيمة مبلغ "12000 جنيه مصرى" - 261 ورقة مالية مقلدة من فئة العشرون جنية مصرى بقيمة مبلغ "5220 جنية مصرى" - 175 فرخ ورق تصوير مطبوع "مقلدة ومعدة للتقطيع " لوجهى العملة الوطنية فئة المائة جنية بقيمة مبلغ 70،000 ألف جنيه مصرى - 75 فرخ ورق تصوير مطبوع لوجهى العملة الوطنية فئة العشرون جنيه "مقلدة ومعدة للتقطيع " بقيمة مبلغ 6000 جنيه مصرى – جهاز حاسب آلى بمشتملاته – طابعة كمبيوتر ملحق بها ماسح ضوئى "سكانر" - الأدوات المستخدمة فى عمليات التقليد والطباعة).

بفحص جهاز الحاسب الآلى " المضبوط " تبين أنه محمل بصور لوجهى العملات الورقية المقلدة فئتى (المائة – العشرون جنيه مصرى) والعديد من العلامات المائية لكل الفئات المالية للعملات الوطنية.