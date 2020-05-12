مصر | ضبط 1069 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 12 مايو 2020 03:34 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط 1069 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط (1069) قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة"، أبرزها القضايا الآتية:

نجحت في ضبط المدير المسئول عن مخزن تابع لشركة للصناعات الغذائية بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان (بمحافظة القليوبية) لحيازته (8،159 طن سلع غذائية "مكرونة – صلصة طماطم") بدون مستندات مجهولة المصدر تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

وتمكنت من ضبط مالك شركة لتجارة المواد الغذائية بدائرة قسم شرطة الأزبكية (بمحافظة القاهرة) لحيازته (5،330 طن سلع غذائية "قمر الدين – قراصية – الزبيب - مشمشية") بدون مستندات مجهولة المصدر تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

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وقامت بضبط المدير المسئول عن مصنع لتعبئة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة العبور (بمحافظة القليوبية) لحيازته (5 طن من السلع الغذائية "فول") المعبأة داخل عبوات بدون مستندات مجهولة المصدر تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

وأثمرت الحملات عن ضبط المدير المسئول عن شركة لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة الظاهر (بمحافظة القاهرة) لحيازته (2،300 طن سلع غذائية "الجبن الأبيض - المكرونة" – وكذا 4320 عبوة سلع غذائية "زيت طعام –الفول") بدون مستندات مجهولة المصدر تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

وأضطلعت في ضبط مالك محل لتجارة المنظفات الصناعية "بدون ترخيص" بدائرة مركز شرطة الخانكة (بمحافظة القليوبية) لحجبه عن التداول كمية قدرها (4،200 طن منظفات صناعية ومطهرات "كلور – جامدات السلفونيك") معبأة داخل براميل وعبوات بدون بيانات أو مستندات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية بقصد رفع أسعارها.

جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع، وإتساقًا مع جهود أجهزة الدولة للتصدى لتداعيات إنتشار فيروس "كورونا"، ومحاولات البعض إستغلال تلك الظروف لتحقيق أرباح مادية غير عابئين بإحتياجات وصحة المواطنين وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.