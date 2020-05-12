مصر | الداخلية: ضبط 19 عنصر إجرامي بحوزتهم مواد مخدرة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 12 مايو 2020 03:34 مساءً - انت الان تقراء خبر الداخلية: ضبط 19 عنصر إجرامي بحوزتهم مواد مخدرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، عدة حملات لضبط العناصر الإجرامية المتخصصة فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة بعدد من المحافظات، وأسفرت عن ضبط 19 عنصر إجرامي، علي النحو التالي:

نجحت الحملات في ضبط شخصين بدائرة قسم شرطة برج العرب بالإسكندرية، وبحوزتهما ( 45 طربة لمخدر الحشيش وزنت 9،500 كيلو جرام – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) بقصد الإتجار.

وتمكنت من ضبط عاطلان أحدهما له معلومات مسجلة، حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة القصاصين بمحافظة الإسماعيلية، وبحوزتهما ( 55 طربة لمخدر الحشيش وزنت 5،500 كيلو جرام – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) بقصد الإتجار.

كما تم ضبط شخص له معلومات مسجلة) بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية، وبحوزته 30 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3 كيلو جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول بقصد الإتجار.

وقامت بضبط شخصين بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية، وبحوزتهما 36 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3،600 كيلو جرام – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) بقصد الإتجار.

وأثمرت الحملات عن ضبط شخص (له معلومات مسجلة) بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب بالإسماعيلية، وبحوزته 4 أسطوانات لمخدر الهيروين وزنت 1 واحد كيلو جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول بقصد الإتجار.

واضطلعت في ضبط شخص له معلومات مسجلة) بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية بالإسماعيلية، وبحوزته (عدد 15 طربة لمخدر الحشيش وزنت 1،500 كيلو جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول) بقصد الإتجار.

وتم ضبط شخص (له معلومات مسجلة) بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة، وبحوزته (6 طرب ونصف لمخدر الحشيش وزنت 650 جرام – 2 بندقية آلية – 3 خزينة آلية– 164 طلقة لذات العيار – 500 ألف جنيه – 3 هاتف محمول – سلاح أبيض كتر) بقصد الإتجار.

وضبطت أيضا شخصين (لهما معلومات مسجلة) حال تواجدهما بمسكنهما بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيروين وزنت 20 جرام – مبلغ مالى - هاتف محمول – سلاح أبيض) بقصد الإتجار.

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ونجحت في ضبط شخص بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان بالشرقية، وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين وزنت 250 جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول) بقصد الإتجار.

وتمكنت من ضبط شخص (له معلومات مسجلة) بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بالشرقية، وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين وزنت 250 جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول) بقصد الإتجار.

و تم ضبط شخص بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بالشرقية، وبحوزته ( 5 طرب لمخدر الحشيش وزنت 500 جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول) بقصد الإتجار.

وقامت بضبط شخص (له معلومات مسجلة) بدائرة قسم شرطة مطروح، وبحوزته (عدد 1000 قرص مخدر لعقار التامول - مبلغ مالى –هاتف محمول) بقصد الإتجار.

واستطاعت ضبط شخص بدائرة مركز شرطة أجا بالدقهلية، وبحوزته (كمية من مخدر الإستروكس وزنت 1 واحد كيلو جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول) بقصد الإتجار.

وأسفرت الحملات عن ضبط شخص (له معلومات مسجلة) بدائرة قسم شرطة الضواحى ببورسعيد، وبحوزته (كمية من مخدر الإستروكس وزنت 1 واحد كيلو جرام – مبلغ مالى – سلاح أبيض - هاتف محمول) بقصد الإتجار.

وتم ضبط شخص حال إستقلاله سيارة نقل بدائرة قسم شرطة أول الغردقة بالبحر الأحمر، وبحوزته (عدد 12 طربة لمخدر الحشش وزنت 1،200 كيلو جرام – مبلغ مالى - هاتف محمول) بقصد الإتجار.

جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات ترويجها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

