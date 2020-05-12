شكرا لقرائتكم خبر عن نموذج محاكاة لتسليم الأبحاث بجامعة دمنهور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، إنه تم عمل تجربة افتراضية لنموذج محاكاة بجميع كليات الجامعة تُظهر كيفية تسليم الأبحاث، وتم الاسترشاد بتجارب مميزة لأعضاء هيئة التدريس بالكليات، وتعميمها.

وأضاف «صالح» أنه تم تشكيل فريق من كل كلية لعرض ورصد جميع المشكلات المتعلقة باستلام الأبحاث وتقييمها ووضع الحلول وفقا للقواعد والضوابط التي تضمن الشفافية عند التقييم بما يتماشى مع مصلحة جميع الطلاب.

جامعة دمنهور تقدم نموذج محاكاة لتسليم المشروعات البحثية

وأشار رئيس الجامعة إلى أن ذلك يأتي انطلاقًا من تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للجامعات الخاص بإلغاء الامتحانات التحريرية والشفوية لطلاب فرق النقل واستبدالها بتقديم رسائل بحث أو الاختبار الإلكترونى من أجل التيسير على الطلاب في ظل الظروف الطارئة الحالية التي تمر بها البلاد لمكافحة فيروس كورونا.

وأضاف «صالح» أنه يتم التأكد من أن جميع «ايميلات» الطلاب مفعلة عبر الموقع لاستلام الأبحاث، ووصول رسالة تفيد بتسليم البحث بعد إتمام عملية التسليم، وأيضًا الرد على استفسارات الطلاب بعد تسليمهم الأبحاث ورصد أي معوقات تعوق تسليم الأبحاث.