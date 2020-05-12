شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يقرر إعادة فتح الجراجات المستغله في غير غرضها وإنذار للمخالفين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، إنذارا شديد اللهجة لأصحاب العقارات والأبراج السكنية على مستوى المحافظة بتشغيل الجراجات الموجودة أسفل العمارات لصالح السكان ووقف تحويلها لمخازن أو محلات وإلغاء أية تراخيص صادرة من الوحدات المحلية في هذا الشأن حتى لا تتحول لمصدر خطورة على أرواح المواطنين.

وأوضح «الهجان»، في تصريحات صحفية، أنه أصدر، اليوم، الكتاب الدوري لرؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء والذي تضمن إعادة فتح جميع الجراجات المغلقة أو التي تم تغيير نشاطها والصادر بشأنها تراخيص سابقة لاستخدامها كجراجات للسيارات، مشيرا إلى أن مديري الإدارات الهندسية بمجالس المدن على مستوى المحافظة بدأوا المرور على جميع الأبراج والعقارات السكنية للتأكد من استخدام الجراجات في الأغراض المخصصة لها واتخاذ الإجراءات القانونية في حال عدم تشغيلها وفتحها إداريا بالقوة الجبرية بمعرفة الحي أو المدينة وتشغيلها على نفقة صاحب العقار وفقا للقانون.

وأوضح المحافظ أنه لن يتم إصدار أية تراخيص للأبراج أو العقارات إلا في حال الحصول على إقرار من صاحب العقار بتشغيل الجراج لصالح السكان لأن كثير من أصحاب العقارات حولها لمخازن ومحلات بالمخالفة للقانون وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين عقب انتهاء اللجنة المشكلة من رؤساء الإدارات الهندسية النهائي حول الظاهرة.

كان المحافظ قد أصدر كتابا دوريا، اليوم، بشأن إيقاف إصدار أي تراخيص بناء في كافة مدن المحافظة لمدة 6 أشهر، وكلف من خلاله رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالالتزام بتنفيذ القرار 305 الصادر بشأن وقف التراخيص على أن يكون الإيقاف للمدن والاحياء دون القرى ومراعاة إيقاف التراخيص المشار إليه خاص بالمباني السكنية التابعة للمواطنين فقط دون المنشآت الصناعية والسياحية والحكومية والقومية مع إيقاف استكمال أعمال المباني الجاري تنفيذه لحين مراجعة ما تم تنفيذه منها للتأكد من توافر الاشتراطات البنائية والجراجات ويتم التعامل فيما بعد على ضوء تلك المراجعة وإعادة فتح الجراجات المغلقة أو التي تم تغيير نشاطها لاستخدمها لغرضها الأصلي.