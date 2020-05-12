شكرا لقرائتكم خبر عن تكليف الشيخ هشام الفقي للعمل مديراً عاماً للدعوة بـ«أوقاف الإسكندرية» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أصدر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف قرارا بتكليف الشيخ هشام الفقى مدير المتابعة بمديرية أوقاف الاسكندرية للعمل مديرا عاما للدعوة في الاسكندرية خلفا للشيخ حسن عبدالبصير الذي تم تكليفه للعمل مدير أوقاف مطروح .
جاء قرار تكليف «الفقى» بعد نحو شهرين من خلو المنصب حيث ظل شاغرا منذ رحيل المدير السابق للعمل بمديرية اوقاف مطروح .
بدوره هنأ الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالأسكندرية الشيخ هاشم الفقى على منصبه الجديد وثقةوزير الاوقاف بتكليفه مديرا للدعوة بالأسكندرية.
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