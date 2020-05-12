شكرا لقرائتكم خبر عن طوارئ في الغربية استعدادا لاستقبال عيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المهندس على عبدالجواد وكيل وزارة الزراعة بالغربية، إنه تم زيادة كميات السلع الغذائية واللحوم البلدية والمجمدة التي تطرح بمنافذ الزراعة بالمحافظة، بناءا على تعليمات السيد القصير وزير الزراعة، استعدادا لعيد الفطر المبارك.

واضاف إنه تم زيادة المعروض من كافة أنواع اللحوم، بلدى وسودانى ومجمد، والدواجن بأنواعها والسلع الغذائية الآخرى، وذلك بمنافذ الزراعة، المنتشرة وعددها18 منفذا للمواد الغذائية واللحوم البلدي ثابتة بمختلف المراكز، وباسعار مخفضة للسلع وذلك لتخفيف العبء عن المواطنين.

وأوضح عبدالجواد، أنه تقرر طرح كميات كبيرة من اللحوم البلدى بسعر مخفض، وهناك سعر مخفض على الدواجن، والخضروات المبرده، والزيوت، والسمن، والبقوليات، وعسل النحل، مشيراً إنه تم طرح كمية من كعك وبسكويت العيد ومستلزماته.



وأضاف أن منافذ الزراعة تقوم حالياً بتوفير جميع المواد الغذائية من خلال المنافذ التسويقية التابعة له بأعلى جودة وبأسعار تنافسية لمساعدة المواطنين والتعاون مع الجهات الحكومية في امداد منافذها بالمنتجات والسلع الغذائية والعمل على التوسع في فتح منافذ أخرى بالمراكز والقري للتسهيل على المواطنين.

وتوفير جميع السلع الغذائية بأسعار تنافسية وذات جودة عالية، وزيادة المعروض والحد من الازدحام والتكدس حتي لاتساعد في انتشار فيروس كورونا المستجد .