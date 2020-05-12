شكرا لقرائتكم خبر عن استعادة «الشريط النحاسي» من باب جامع ومدرسة الأمير جمال الدين الأستادار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تسلمت منطقة آثار الجمالية، الثلاثاء، الجزء الذي تبين فقده أوائل شهر مايو الجاري من الشريط النحاسي الذي يزين واجهة ضلفتي باب جامع ومدرسة الأمير جمال الدين الأستادار.

وأوضح الدكتور أسامة طلعت، رئيس قطاع الآثار الاسلامية والقبطية واليهودية، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، أن هذا الجزء تم استعادته بالتعاون مع مباحث قسم الجمالية، والتي استطاعت التعرف على الجاني بعد تفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بالجامع، مشيرًا إلى أن آثري منطقة الجمالية يعكفون الآن على إعادة تركيب هذا الجزء في مكانه الأصلي.

جدير بالذكر أن هذا الشريط النحاسي تمت إضافته أثناء أعمال الترميم التي تمت بالجامع عام ٢٠٠٠، وأنه غير أثري، وشُيّد جامع ومدرسة الأمير جمال الدين الأستدار سنة ٨١١ هجرية ١٤٠٧ م.