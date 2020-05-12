شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 38 محضر لأصحاب مخابز مخالفة بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثفت مديرية تموين الشرقية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على المخابز والمحال التجارية، ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، لضبط محتكرى السلع ومكافحة الغش التجارى، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد في مجابهة أزمة كورونا المستجد، واستغلال بعض التجار تلك الأزمة في احتكار بعض السلع وزيادة الأسعار، والتلاعب في صلاحية المنتجات المباعة للمواطنين، حرصا على سلامتهم وضمانا لوصول الدعم لمستحقيه.

حيث قامت إدارة تموين مينا القمح، برئاسة مدير الإدارة على عبدالمحسن، بمشاركة رئيس قسم الرقابة التموينية كرلس عبدالملك، بشن حملة مفاجئة على المخابز بنطاق المركز، أسفرت جهودها عن تحرير 8 تقارير إثبات حالة لأصحاب مخابز لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وناقص الوزن، كما قامت إدارة تموين أبوكبير برئاسة محمد محيي، بحملة على المخابز أسفرت جهودها عن تحرير 12 محضر إثبات حالة لأصحاب مخابز لإنتاج خبز ناقص الوزن وعدم إثبات بون الصرف والإعلان عن مواعيد العمل .

فيما شنت إدارة تموين فاقوس، برئاسة محمد فوزي، حملة على المخابز أسفرت عن تحرير 5 محاضر إثبات حالة لأصحاب مخابز مخالفة، كما قامت إدارة تموين صان الحجر، بحملة على المخابز أسفرت عن تحرير 5 محاضر إثبات حالة لإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات، وقامت إدارة تموين ديرب نجم بحملة على المخابز، أسفرت عن تحرير 8 محاضر إثبات حالة لأصحاب المخابز المخالفة.