شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يعتمد المخطط الاستراتيجي لـ20 قرية بأسيوط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار



أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، عن اعتماد وزير الإسكان للمخطط الاستراتيجي العام لعدد 20 قرية بمراكز «أسيوط وصدفا ومنفلوط والفتح» وذلك بناء على القرار الوزاري رقم 192 لسنة 2020 وجاري النشر في الوقائع المصرية.

جاء ذلك خلال لقائه المهندسة ايمان على محمود مدير عام الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة، وقال محافظ أسيوط إنه جاري إعداد المخططات التفصيلية لعدد 22 قرية بمختلف مراكز المحافظة تسهيلًا لأعمال البناء بتلك القرى واستخراج التراخيص اللازمة.



وأشار إلى أن الأحوزة العمرانية والمخططات الإستراتيجية والكردونات تعتبر مرتكز أساسي للتنمية العمرانية ومكون ضروري للتنمية الشاملة بالمحافظة فضلًا عن أهميتها في الحفاظ على حق الدولة والقضاء على ظاهرة البناء العشوائي والتسهيل على المواطنين لإستصدار التراخيص المطلوبة للبناء وإعداد مشروعات التقسيم بما يطابق القوانين العامة لتحقيق التنمية المستدامة وتنفيذًا لرؤية مصر 2030 معلناً تقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتسهيل كافة الإجراءات لتنفيذ المخططات الاستراتيجية التي تم اعتمادها.



كما شدد المحافظ على ضرورة الإسراع في منظومة التصالح في بعض مخالفات البناء طبقًا للقانون الصادر برقم 17لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والقانون رقم 1 لسنة 2020 في شأن بعض التعديلات لافتًا إلى أهمية قانون التصالح والذي سيساهم في وقف النزاعات القضائية والحفاظ على الأرض الزراعية وتوفير مورد مالي للحفاظ على البنية الأساسية.



واستعرضت المهندسة ايمان على مدير عام إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة بعض ملامح وتفاصيل المخطط الاستراتيجي لعدد 20 قرية تم اعتمادهم من وزير الإسكان والاستعداد لعمل مخططات تفصيلة لعدد 22 قرية أخرى بمختلف المراكز وذلك بما يطابق القوانين العامة وما يضمن عدم ضياع حق الدولة مع مراعاة التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية للمواطنين والنظرة المستقبلية التي تتناسب مع احتياجات الأجيال القادمة مشيدة بالتنسيق والتعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني وبمشاركة المهندس محمد عبدالجليل النجار سكرتير عام المحافظة لنهو المخطط الاستراتيجي لعدد 20 قرية واعتماده.