شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «السياحة الإلكترونية»: عودة السياحة الخارجية ليس قبل عامين على الأقل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد فاروق، رئيس لجنة السياحة الإلكترونية بغرفة شركات السياحة، إن فتح السياحة الداخلية، هو بداية ومرحلة اختبار لـ«المسارات الآمنة» لعودة السياحة في ظل جائحة كورنا، مشيرا إلى أن عودة السياحة الخارجية ليس قبل عامين على الأقل.

وأضاف «فاروق»، لـ«المصري اليوم»، أن هناك دول بدأت بالفعل في التفاوض حول بداية ما يسمي بـ«المسارات الآمنة» والتي تبدأ بوضع ضوابط ومعايير صحية لاستقبال حركة السياحة، تبدأ في البداية بحركة السياحة الداخلية، والتي تعد مرحلة اختبار لتلك الضوابط، ثم يلي ذلك مرحلة السياحة الإقليمية، على غرار التفاوض والبروتوكول بين أستراليا ونيوزلندا، كذلك بين روسيا وتركيا أو بين النمسا وإسرائيل، ثم تأتي مرحلة السفر بين مختلف دول العالم وهي آخر مرحلة ولن تأتي قبل عامين على الأقل.

وتابع رئيس لجنة السياحة الإلكترونية: «أن علينا في مصر حاليا أن نعمل على التواصل مع الأشقاء في المنطقة العربية على غرار الأردن، ولبنان، والخليج، لبحث فكرة المسارات الآمنة سواء على مستوى السفر عبر الطائرات وضوابط السفر أو على مستوي ضوابط الاقامة في المنتجعات والفنادق.

وأشار إلى التعايش مع كورونا وعودة ممارسة النشاط الاقتصادي بكافة الأوجه، مؤكدا أن مرحلة السياحة الداخلية حاليا ستكون بمثابة الاختبار الحقيقي لعودة السياحة في ظل مسارات آمنة، داعيا إلى ضرورة أن تأتي «المسارات الآمنة» في ضوء معايير منظمة الصحة العالمية.

وفي سياق متصل، كشف «فاروق» عن مشاركة مصر في سوق السفر العربي بنسخته الافتراضية التي تنطلق مطلع يونيو المقبل على مستوى القطاع الخاص، مشيرا إلى أن انطلاق النسخة الافتراضية الأولى من سوق السفر العربي، يشير بقوة إلى أهمية التعامل مع التحول الرقمي الذي يشهده العالم حاليا والتفاعل معه.

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