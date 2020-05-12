شكرا لقرائتكم خبر عن محافـظ المنوفية يكشف تفاصيل حملات التطهير في المحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية، على إستمرار تكثيف حملات التطهير والتعقيم بمراكز ومدن وقرى المحافظة، للوقاية من فيروس كورونا.

وأشار إلى أن إجمالى ما تم تطهيره 707 ألفاً و133 مبنى ومنشاة حكومية، وذلك خلال الفترة من 10 أبريل الماضى وحتى أمس 11 مايو الجارى، حيث تم تطهير 493 مستشفى و3450 وحدة صحية و58345 شارع وكذا تطهير 3191مرفق، وتطهير 23789 مبانى حكومية و617806 منشأت أخرى منازل.



وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بإستمرار حملات التطهير والتعقيم بالتنسيق مع مديريات الزراعة والطب البيطرى وشركة مياة الشرب والصرف الصحى، وتكثيف الحملات أثناء أوقات الحظر وخاصة المناطق التي ظهر بها إصابات لمنع إنتشار العدوى بين المواطنين، مناشداً المواطنين بالإلتزام بالمنازل قدر الإمكان وعدم النزول للشارع إلا للضرورة القصوي والإلتزام بالقرارات الصادرة بهذا الشأن حفاظاً على الصحة العامة .