شكرا لقرائتكم خبر عن مد فترة استلام المشروعات البحثية من الطلاب بالمنيا حتى الخامسة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال محمد محمود عزب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، تم مد فترة استلام مشروعات الأبحاث العلمية من الطلاب لتكون من الساعة الثامنة صباحا حتى الخامسة مساءً بدلا من الثانية ظهراً، مع الحرص على تطبيق خطة التباعد بين الطلاب وعدم وجود تكدسات، مع توفير أماكن انتظار للطلاب والتلاميذ .
وأكد «عزب» خلال كتاب دوري تم توزيعه على الإدارات والمدارس، الالتزام بمواعيد الاستلام التي حددتها الوزارة خلال الفترة من 9-16 مايو الجاري .
فيما واصلت لليوم الرابع على التوالي مدارس المنيا، استلام المشروعات البحثية للطلاب من الصف الثالث الابتدائي حتى الثالث الإعدادي، وطلاب الصف الأول والثاني الثانوي الذين لم يؤدوا الامتحان الكترونيا، من خلال لجان داخل المدارس لاستلام الأبحاث داخل مظاريف بيضاء اللون مدون عليها كود الطالب والفصل الدراسي .
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