شكرا لقرائتكم خبر عن لطلاب الثانوية العامة.. استعلم عن رقم الجلوس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت وزارة التربية والتعليم عن بدء الاستعلام عن أرقام الجلوس للطلاب لمتقدمين لأداء امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، للعام الدراسي الحالي 2019-2020، على الموقع الإلكتروني للوزارة، بدءً من منذ أمسالاثنين الموافق 11 مايو 2020. ولمعرفة طرق الاستعلام عن رقم الجلوس: -يمكن للطالب الاستعلام عبر الرابط (http://emis.gov.eg). - ادخل كود الطالب. -الضغط إعلان أرقام جلوس الشهادة الثانية، سيظهر الرقم الجلوس. - سيتم تسليم البطاقات الخاصة بأرقام الجلوس للمدارس اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 12 مايو 2020. Advertisements وقال الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشؤون المعلمين رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إنه تم التنبيه على جميع لجان النظام والمراقبة بضرورة وضع تعليمات وآليات لتسليم بطاقات أرقام الجلوس وإبلاغ المدارس بها ومن بينها تشكيل أكثر من لجنة داخل المدرسة تكون مهمتها تسليم البطاقات وأن يكون التسليم في فناء المدرسة ولا يسمح بدخول أكثر من فرد لاستلام رقم الجلوس، مع ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية المتمثلة في ارتداء الكمامات والقفازات. الوضع في مصر

اصابات 9,746

تعافي 2,172

وفيات 533

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