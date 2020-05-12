شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا في المنيا (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، اكتشاف 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، موزعين على 5 مناطق، قرية كفر المداور بمركز مغاغة، وقرية شوشة بمركز سمالوط، ومدينة العدوه، وشرق المحطة ببني مزار، وشارع مضرب الرز بمدينة المنيا .

قال الدكتور أسامة بلبل، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، انه تم اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية بداية من نقل المصابين إلى مستشفيات الحجر، مرورا بإعمال التعقيم والتطهير بمناطق الإصابة، واستمرار عمليات التعقيم للمنشات الطبية والحيوية ..

في سياق متصل أصدرت نقابه أطباء أسنان المنيا، بيانا حول إصابة إحدى طبيبات أسنان المنيا وزوجها بفيروس كورونا، نود الإشارة إلى أن إصابة الطبيبة كانت من خلال مخالطة أحد المصابين وذلك في نطاق أسري بإحدى مراكز محافظه المنيا، وليس لإصابتها أي علاقة بطبيعة عملها كطبيبه أسنان حيث أنها في أجازه بحكم قرار مجلس الوزراء الخاص بالعاملين من السيدات ولديهم أطفال أقل من 12 سنه، ومن خلال تواصل مجلس النقابة مع زوج الطبيبة، تبين عدم أصابته هو أو الابن بالفيروس، حيث قاما بعمل أشعه على الصدر وتحليل صوره الدم التي أتت نتائجها بالسلبية ،وسيتم أخذ عينه أخرى للطبيب للاطمئنان عليه يوم الخميس المقبل، أما الطبيبة فهي الآن بمستشفى الحجر الصحي بملوي، وهي بحاله جيده .