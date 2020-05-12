شكرا لقرائتكم خبر عن تعافي أول حالتين من فيروس كورونا في «حميات الغردقة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مستشفى حميات الغردقة، الثلاثاء، نتائج تحول أول حالتين إصابة بفيروس كورونا المستجد من إيجابية إلى سلبية، وذلك منذ تحويل المستشفى للعزل بداية الشهر الجاري، ومن المقرر خروج الحالتين من المستشفى.

وتبين أن الحالتين من مدينة نجع حمادي، فيما التقط الطاقم الطبي الصور التذكارية مع الحالتين، احتفالًا بتعافيهما وخروجهما من مستشفى العزل.

كانت وزير الصحة قد قررت تحويل مستشفى حميات الغردقة لتكون مستشفى للعزل لمصابي كورونا باستثناء المصابين من كبار السن والحالات المصابة بأمراض مزمنة.