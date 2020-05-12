شكرا لقرائتكم خبر عن في اليوم العالمي للتمريض.. ماذا قال السيسي للعاملين في مجال التمريض؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء، التحية والتقدير للعاملين في مجال التمريض بمناسبة يوم التمريض العالمي. وقال السيسي، في منشور له، على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «في يوم التمريض العالمي، وبالأصالة عن نفسي وعن الشعب المصري العظيم، أقدم تحية تقدير واحترام للعاملين في مجال التمريض ممن يقدمون تضحيات غالية من أجل تلك الرسالة الإنسانية النبيلة التي يؤدونها بجد وشرف، خاصة خلال تلك المرحلة الصعبة ويثبتون خلالها كفاءتهم، وإخلاصهم للوطن وأبنائه». الوضع في مصر Advertisements

اصابات 9,746

تعافي 2,172

وفيات 533

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