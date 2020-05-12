شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة السويس»: 22 إصابة جديدة بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت مديرية الصحة بالسويس إن 22 حالة جديدة ظهرت إصابتها بفيروس كورونا بعد ظهور إيجابية تحاليلها للمرض، منهم ٧ حالات مخالطة لحالات إيجابية مؤكدة سابقة.

وأوضحت المديرية، في بيان لها، أنه جاري التنسيق مع وزارة الصحة لتحويل الحالات لمستشفى العزل، وجارى استكمال الإجراءات الوقائية الاحترازية والتقصي والترصد عن خطوط السير لتلك الحالات ومتابعة المخالطين اللصقاء لهم.

وأكدت مديرية الصحة على أهمية الالتزام بالإجراءات التي وضعتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، وهي عدم التواجد بالأماكن المزدحمة، وعدم التواجد في تجمعات، واتباع قواعد النظافة العامة من الغسيل المستمر للأيدى، وآداب العطس والسعال، وتنظيف الأسطح باستمرار بالمواد المطهرة، وعدم النزول إلا للضرورة القصوى، والالتزام بالمسافة الآمنة وهي متر على الأقل، وارتداء الكمامة عند النزول لأماكن بها تجمعات مثل أماكن العمل أو الأسواق وغيره.