شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تطلق مبادرة "هندعمكم" وتوزع 30 شنطة مطهرات وكمامات للعمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دشنت جامعة حلوان مبادرة "هندعمكم ..هندعمكم " لدعم العاملين بالأحياء والصرف الصحى وهيئة النظافة والتجميل بالأحياء المجاورة للجامعة والكليات خارج الجامعة، فى إطار تفعيل دور جامعة حلوان فى المشاركه المجتمعيه وخدمة المجتمع، حيث قامت لجنة التواصل المجتمعى بالتعاون مع كليتى الاقتصاد المنزلى والتمريض تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعه بتدشين المبادرة.

ويأتى إطلاق المبادرة فى الأحياء المحيطة بالجامعه والكليات خارج الحرم الجامعى بتوفير شنطه طبيه تحتوى على المطهرات من الكلور والصابون والكمامات والقفازات.

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وأوضح بيان صادر عن جامعة حلوان، أنه تم توزيع شنط المبادرة من قبل أعضاء اللجنه وممثلى الكليات فى أحياء بولاق أبو العلا وحى حلوان وجهاز مدينة 15 مايو، بحضور رؤساء الأحياء وممثلى الإدارات وتم توزيع 300 شنطة كبداية فى ظل تأكيد لجنة التواصل المجتمعى بالجامعة على استمرارية هذه المشاركة الاجتماعية الهامة فى هذه المرحله الصعبة لمواجهة فيروس كورونا المستجد الذى تتعرض له البشرية على المستوى العالمى.

وانطلقت مبادرة جامعة حلوان تحت إشراف خالد القاضى، عميد كلية الاقتصاد المنزلى ومستشار رئيس جامعة حلوان للتواصل المجتمعى، وكان فى استقبال وفد الجامعة أثناء انطلاق فعاليات المبادرة بمنطقة حلوان كل من المهندسة ناهد عبد اللطيف رئيس حى حلوان، وسكرتير رئيس الحى ومديرى الإدارات بحى حلوان، وفى جهاز مدينة 15 مايو المهندس السيد همام و النواب، وفى منطقة بولاق السيد عبد الفتاح، رئيس حى بولاق والمهندس محمد نصر، رئيس هيئة الصرف الصحى بمنطقه غرب، وقد أشاد الجميع بدور جامعة حلوان فى المشاركه المجتمعيه والتواصل المجتمعى الذى تتواجد فيه الجامعه دائماً فى قلب الحدث.