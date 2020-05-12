شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: الإسلام رفع من قيمة الإنسان بغض النظر عن دينه ولونه.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت وزارة الأوقاف عبر قناتها على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وصفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، مقطع فيديو للدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بعنوان :"رسائل الأوقاف للعالم".

وقال جمعة خلال الفيديو:"هذا هو الإسلام حركة حياة لعمارة الكون لحياة اجتماعية وإنسانية مستقرة، الإسلام أعلى قيمة الإنسان واحترام الانسان بغض النظر عن دينه أو لونه أو جنسه أو عرقه يقول الله :"وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ".

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وأكدت وزارة الأوقاف في بيان اليوم، أن هذه الفيديوهات تأتى في إطار قيام الوزارة بواجبها الدعوي ، وحرصها على الوصول بصوت الإسلام الوسطي إلى العالم أجمع من خلال بيان الصورة المشرقة للفكر الإسلامي ، تقدم وزارة الأوقاف المصرية مجموعة من الرسائل الدعوية المترجمة للعالم ، ويأتي ذلك استمرارا لدورها الريادي في نشر ثقافة السلام في دول العالم قولا وفعلا، وتأصيلا للعيش الإنساني المشترك، وتأكيدا منها على القواسم المشتركة بين الأديان .

من ناحية أخرى كان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، قال خلال برنامج "في رحاب القرآن الكريم":"إن القرآن الكريم تحدث عن الإيمان والمؤمنين، فقال سبحانه: "إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ، أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَّهُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ"، ويقول جل وعلا: " الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ"، وسئل الحسن البصرى (رحمه الله) عن الإيمان فقيل له: أمؤمن أنت؟ فقال: أن كنت تسألنى عن الإيمان بالله تعالى، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، والقضاء حلوه ومره، فأنا مؤمن والحمد لله، وإن كنت تسألنى عن قوله تعالى: " إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ"، فلا أدرى أأنا منهم أو لا؟.