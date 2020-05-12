شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التموين: مصر تشترى2.1 مليون طن من القمح المحلى منذ بداية موسم الحصاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة التموين اليوم الثلاثاء، إن البلاد اشترت 2.1 مليون طن من القمح المحلي من المزارعين منذ بداية موسم الحصاد.

وأوضحت أنها تسعى لشراء حوالي 3.6 مليون طن من حصادها في الموسم الحالي الذي بدأ في 15 أبريل.