شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التموين: مصر تشترى2.1 مليون طن من القمح المحلى منذ بداية موسم الحصاد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة التموين اليوم الثلاثاء، إن البلاد اشترت 2.1 مليون طن من القمح المحلي من المزارعين منذ بداية موسم الحصاد.
وأوضحت أنها تسعى لشراء حوالي 3.6 مليون طن من حصادها في الموسم الحالي الذي بدأ في 15 أبريل.
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة التموين: مصر تشترى2.1 مليون طن من القمح المحلى منذ بداية موسم الحصاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.