شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة باليوم العالمى للتمريض: شكرا جيش مصر الأبيض أنتم تصنعون ملحمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت وزارة الصحة، فى اليوم العالمى للتمريض، الشكر لفريق التمريض المشاركين بمستشفيات العزل لمرضى فيروس كورونا المستجد، مؤكدة أنهم يضحون بحياتهم وجهدهم لمراعاة المرضى.

وقالت وزارة الصحة، فى رسالتها للتمريض عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": نتوجه بالشكر لفريق التمريض الذى يضحى بحياته، وجهده، ووقته كل يوم لكى يرعى مصابى فيروس كورونا المستجد، أنتم من صنع ملحمة متواصلة من العطاء والتضحية، شكرًا جيش مصر الأبيض.

وأكدت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض، أن 250 ألف ممرضة يؤدون واجبهم تجاه الوطن في بمختلف المستشفيات بكل شرف تجاه المريض، لافتة إلى أن التمريض يؤدى أكثر من 70 % من الخدمات الصحية للمريض داخل المنشآت الطبية، مشيرة إلى أن التمريض يتم تدريبة على أعلى مستوى لأداء خدمات علاج كوفيد 19.

وبلغت أعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بين أطقم التمريض، حسب إعلان نقابة التمريض إلى 55 حالة إصابة، و5 حالات وفاة حتى الآن.

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ويحتفل العالم، اليوم الثلاثاء، 12 مايو، باليوم العالمى للتمريض رقم 55، وسط ما يشهدونه أطقم التمريض من أوضاع طارئة بكل دول العالم، ليمثلوا من خلال مشاركتهم فى فرق مكافحة وباء كورونا، خط المواجهة الأول والدفاع عن حياة المواطنين من هذا الفيروس.

وبدأ المجلس الدولي للممرضات (ICN)، الاحتفال باليوم العالمى للتمريض منذ عام 1965، حيث اقترحت دوروثي ساذرلاند، مسؤول وزارة الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية الأمريكية في عام 1953 ، على الرئيس دوايت أيزنهاور إعلان، وفي يناير عام 1974، تم اختيار يوم 12 مايو للاحتفال بيوم الممرضات حيث أنه يوافق الذكرى السنوية لميلاد فلورنس نايتينجيل مؤسسة التمريض الحديث.



