شكرا لقرائتكم خبر عن الأمانة الفنية للجنة إدارة ملف المياه تعقد اجتماعها الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترأس الدكتور رجب عبد العظيم، وكيل وزارة الموارد المائية والرى والمشرف على مكتب الوزير الاجتماع الأول للجنة الأمانة الفنية للجنة الدائمة المشكلة لإدارة ملف المياه بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1009 لسنة 2020 لإدارة ملف المياه بحضور ممثلي الجهات المعنية من (وزارة الموارد المائية والري – وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة – وزارة التنمية المحلية – وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى - محافظة القاهرة – محافظة الجيزة – محافظة القليوبية – محافظة الاسكندرية) .

أوضح عبد العظيم أن وزارة الموارد المائية والرى تعمل على توفير كافة الاحتياجات المائية لكافة القطاعات المعنية ( الزراعة، الصناعة، مياه الشرب) .

كما أشار عبد العظيم إلى أن الدولة تواجه العديد من التحديات المائية ونُدرة المياه وصعوبة وأنه قد تم اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة تلك التحديات بمشاركة وزارات ( الرى – الزراعة – الإسكان – التنمية المحلية -) ومنها: إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى وتأهيل الترع والأفمام والبوابات ووتقنين المحاصيل الشرهه في إستخدام المياة والتوسع في تحلية مياه البحر وغيرها.

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وأوضح عبد العظيم أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1009 لسنة 2020 بتشكيل لجنة برئاسة وزير الموارد المائية والري وبمشاركة الوزراء والمحافظين المعنيين بإدارة ملف المياه يأتي استكمالا للاجراءات المتخذة من قبل الوزارات المعنية.

وأضاف عبد العظيم انه من المستهدف متابعة وتنفيذ العديد من الملفات مثل إعادة تدوير المخلفات الصلبة وعدم إلقائها بالمجاري المائية منعا للتلوث وذلك بالمشاركة مع وزارة التنمية المحلية وأجهزة المحافظات وكذلك حماية المنشآت والممتلكات العامة والخاصة من مخاطر الأمطار والسيول وتحقيق الاستفادة منها والتوسع في إعادة استخدام مياه الصرف الصحي والصناعي المعالج بالمشاركة مع وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالاضافة الى امداد القرى الفقيرة بشبكات الصرف الصحى.

وأضاف أنه تم الاتفاق على عقد اجتماعات لجنة الامانة الفنية بصفة دورية لوضع إطار عام لعمل اللجنة ودعوة ممثلي وزارتي ( الصحة والسكان – البيئة) لحضور اجتماع لجنة الأمانة الفنية القادم.

الجدير بالذكر أن الأمانة الفنية تعكف على إعداد أجندة اجتماع اللجنة الدائمة والموضوعات الهامة لطرحها على اللجنة الدائمة والتى من المقرر عقدها عقب إجازة عيد الفطر المبارك.