شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب المجموعة الثانية بالصف الثانى الثانوى يبدأون امتحانى الفيزياء والتاريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلق قبل قليل، امتحان المجموعة الثانية من طلاب الصف الثانى الثانوى العام، إلكترونيا، حيث يؤدى قرابة 300 ألف طالب امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ من منازلهم على التابلت من 12 ظهرا حتى 3 عصرا.

وقالت مصادر مسئولة، إن الأسئلة امتحان طلاب الصف الثانى الثانوى ليست موحدة على مستوى الجمهورية ولكن تتم الاختبارات الإلكترونية وفق نماذج متعددة من الأسئلة، كما تتابع الوزارة كل تفاصيل امتحان طلاب الثانوى العام من شبكات ومحاولات غش وأى أعطال تحدث فى سيتسم الامتحان.

وكان قد بدأ قبل قليل طلاب الصف الثانى الثانوى العام، أداء امتحان مادتى الفيزياء للشعبة العلمية، والتاريخ للشعبة الأدبية من المنازل على التابلت ضمن اختبارات نهاية الفصل الدراسى الثانى، حيث تمكن الطلاب من الدخول على منصة الامتحان.

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ويؤدى طلاب الصف الثانى الثانوى الاختبار علي مجموعتين، في المجموعة الأولي (من 9 صباحًا حتي 12 ظهرًا) و المجموعة الثانية التى تبدأ من 12 ظهرًا حتى 3 عصرًا، حيث تستهدف الوزارة قرابة 573 ألف طالب وطالبة فى الصف الأول الثانوى فى الامتحان الإلكترونية.

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه منذ بدء امتحانات نهاية الترم الثانى للصفين الأول والثانى الثانوى، تم رصد قيام بعض الطلاب بالغش من خلال الواتس وصفحات الفيس وأيضا تصوير أسئلة الامتحان الإلكترونى ورفعها على صفحات الغش، حيث أكدت الوزارة أن جميع الحالات سيتم معاقبتها وفقا للقانون.

وكشف الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن كل من اجتهد بنفسه سواء بالمشروعات أو الامتحانات الإلكترونية سينجح هذا العام أما من اشتري بحثًا أو شارك فى الغش الجماعي سيدخل امتحانات الدور الثانى لأن التربية قبل التعليم، متابعا: "نحن معكم علي التليجرام كما أننا معكم علي الفيس والواتس.