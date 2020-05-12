شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية تقدم لنصائح للركاب حال عودة حركة الطيران ..تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور ريتشارد برنان مدير الطوارئ الصحية الإقليمي بمنظمة الصحة العالمية، عن مجموعة من التوصيات لركاب الطيران بعد فتح بعض الدول السفر ومنها: إتباع الإجراءات الوقائية مثل التباعد الإجتماعى ، ارتداء الكمامات ، الاهتمام بالنظافة الشخصية ،الحرص على التعقيم بالكحوليات ،ترك مسافة عند الدخول أو الخروج من الطيارة ،قياس درجة الحرارة قبل الدخول إلى المطار.

جاء ذلك اليوم الثلاثاء، خلال المؤتمر الصحفى الذى يعقده المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، عن طريق الفيديو كونفرانس لعرض مستجدات وأخر تطورات جائحة فيروس كورونا (COVID-19).

وكان أكد الدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط مرور 134 يوم على تسجيل أول حالة مصابة بفيروس كورونا في الصين مؤكدا أن من 1 : 20 % من الفريق الطبي يصاب بكوفيد 19 من الفريق الطبي في دول شرق المتوسط مضيفا إصابة 22 ألف من الطواقم الطبية في 52 دولة علي مستوى العالم.

وأضاف المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط : يجب التوسع في تدابير مكافحة العدوي لمنع عدوي الفريق الطبي مضيفا أنه يجب سد العجز في الطواقم الطبية لافتاً إلى ضرورة الحفاظ على مناخ العمل بالمستشفيات.

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وقال الدكتور ريتشارد برنان، مدير الطوارئ الصحية الإقليمي أن العالم سجل 280 ألف حالة وفاة بنسبة 7 % مشيرا إلى إقليم شرق المتوسط سجل 271 ألف حالة مصابة في 22 دولة لافتاً إلى أن الإقليم به 9 % من سكان العالم مشير ا إلى أن الإقليم سجل 9 حالات وفاة بنسبة 7 % لافتا إلى أن تخفيف التباعد الاجتماعي يسبب زيادة في عدد المصابين.