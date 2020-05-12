شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تبدأ تصدير البرتقال للسوق البرازيلى لأول مرة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، بدء تصدير الموالح المصرية إلى البرازيل، وفقًا للمعايير الدولية لجودة الصادرات، وتطبيق نظم التتبع للمنتجات التصديرية خلال مراحل الزراعة والإنتاج والتعبئة والتصدير وتعد إحدى أدوات نجاح السياسة التصديرية لمصر.

وقال الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، إنه تم البدء فى تصدير الموالح إلى البرازيل، وسط إجراءات مشددة وتطبيق جميع اشتراطات التصدير، موافقة السلطات البرازيلية فتح سوق جديد لأول مرة لاستقبال الموالح المصرية.

يأتى ذلك بعد إعلان وزارة الزراعة فتح السوق البرازيلية أمام الموالح المصرية، وكانت بعثة فنية برازيلية زارت القاهرة أواخر العام الماضى، للتفاوض النهائى حول استيراد الموالح المصرية لأسواقها، وأضاف رئيس الحجر الزراعى، أن جولة الوفد البرازيلى شملت تفقد عدد من المزارع المصرية للموالح، فى إطار التمهيد لفتح السوق البرازيلى امام الموالح المصرية يرافقهم مختصين من الصحة النباتية بالحجر الزراعى المصرى.

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وتابع "العطار"، أنه قدم شرحا تفصيلى الأعضاء الوفد البرازيلى، ودور الحجر الزراعى المصرى فى منظومة فحص ومتابعة الصادرات المصرية، والالتزام بتنفيذ القرارات والقواعد والآليات الخاصة بمنظومة اعتماد وتكويد المزارع ومحطات ومراكز التعبئة، للتأكد من تطبيقها الممارسات الزراعية الجيدة مع زيادة التركيز على التحاليل المخبرية.

وأكد رئيس الحجر الزراعى، أنه تم اطلاع الوفد البرازيلى على نظام المراقبة المتبع بمزارع الموالح بمحافظة الإسماعيلية، وبعض خطوط الفحص والتعبئة للموالح داخل المحطات، موضحا أن الوفد البرازيلى زار مزارع التعبئة لليمون، يرافقهم مهندسى الصحة النباتية ومسئول السفارة.

وتواصل الإدارة المركزية للحجر الزراعى، تطبيق المنظومة الجديدة لتصدير الخضر والفاكهة، والتوسع فى فتح أسواق جديدة، ضمن خطة زيادة الصادرات الزراعية وفقًا للمعايير الدولية لجودة الصادرات، وتطبيق نظم التتبع للمنتجات التصديرية خلال مراحل الزراعة والإنتاج والتعبئة والتصدير وتعد إحدى أدوات نجاح السياسة التصديرية لمصر.

وأكد تقرير الحجر الزراعى المصرى، أن الموالح المصرية ذات جودة عالية، وخاصة البرتقال فهو منتج مميز ومرغوب عالمياً، مشيرا إلى أن لدى الحجر الزراعى منظومة رقابية يقوم على فحص حجرى دقيق للصادرات الزراعية طبقا لاشتراطات الدول، وكلما يكون هناك فحص دقيق وإحكام الرقابة وتطبيق حرفى لاشتراطات الدول، لا يوجد لها رفض ويعطى سمعة عالية.