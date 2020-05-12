شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب التمريض: 221 ألف عضو يؤدون 70% من الخدمات بالمستشفيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض، أن التمريض يمثل عصب منظومة الصحة فى مصر، وفى العالم كله، حيث يؤدى أكثر من 70% من الخدمات الطبية للمريض، مؤكدة أن التمريض يقوم بجهود كبيرة فى مختلف المستشفيات بالجمهورية.

وقالت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض، فى بيان، اليوم، إن العالم يحتفل اليوم الثلاثاء باليوم العالمى للتمريض إن إجمالى عدد أعضاء هيئة التمريض فى مصر ارتفع بنسبة 3.5% مقارنة بالأعوام السابقة وأضافت يبلغ إجمالى عدد أعضـاء هيئة التمريض القائمين بالعمل فعلا 221.06 ألف ممرض عام.

وأوضحت نقيب التمريض أن العالم يحتفل سنويا باليوم العالمي للتمريض في 12 مايو من كل عام، الذى يواكب ذكرى ميلاد فلوريس نايتنجيل وهى أول من وضعت قواعد وأسس علم التمريض الحديث، ومستويات للخدمة التمريضية والإدارية بالمستشفيات.

وتابعت نقيب التمريض أن هناك خطط مرحلية بتوفير طواقم تمريض متميزة تؤدى الخدمات بأعلى جودة خاصة في ظل اتجاه الدولة لتعميم تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة فى مختلف محافظات الجمهورية مشيرة إلى أن التمريض المصري يقوم بملحمة كبيرة في خدمة مرضى كوفيد 19 فى مختلف مستشفيات العزل.

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وتابعت: التمريض يؤدى دورة بشرف فى أزمة كورونا مشيرة إلى وفاة 6 من التمريض بسبب فيروس كورونا حتي الآن بالإضافة إلى عدد من المصابين ورغم ذلك يقاتلون في أداء الخدمة للمريض سواء في علاج فيروس كورونا أو فى المستشفيات الأخرى.

وتابعت: القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بالطواقم الطبية ومن بينهم التمريض.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي علق عبر صفحتة الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : في يوم التمريض العالمي، وبالأصالة عن نفسي وعن الشعب المصري العظيم، أقدم تحية تقدير واحترام للعاملين في مجال التمريض ممن يقدمون تضحيات غالية من أجل تلك الرسالة الإنسانية النبيلة التي يؤدونها بجد وشرف، خاصة خلال تلك المرحلة الصعبة ويثبتون خلالها كفاءتهم، وإخلاصهم للوطن وأبنائه.