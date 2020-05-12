شكرا لقرائتكم خبر عن الآثار: استعادة الجزء المفقود من الشريط النحاسى لباب جامع الأمير جمال الدين الأستادار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسلمت صباح اليوم منطقة آثار الجمالية، الجزء الذى تبين فقده أوائل شهر مايو الجارى من الشريط النحاسى الذى يزين واجهة ضلفتى باب جامع ومدرسة الأمير جمال الدين الأستادار.

وأوضح الدكتور أسامة طلعت، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية أن هذا الجزء تم استعادته بالتعاون مع مباحث قسم الجمالية والتى استطاعت التعرف علي الجاني بعد تفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بالجامع، مشيرا إلى أن آثرى منطقة الجمالية يعكفون الآن على إعادة تركيب هذا الجزء فى مكانه الأصلى.

جدير بالذكر أن هذا الشريط النحاسى تمت إضافته اثناء أعمال الترميم التي تمت بالجامع عام 2000، وأنه غير أثرى.

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ومنذ أيام أثناء المرور الدورى لأفراد أمن الآثار ومفتشى آثار منطقة الجمالية تبين لهم اختفاء جزء من الشريط النحاسى المستطيل المثبت بواجهة ضلفتي باب جامع ومدرسة الأمير جمال الدين الأستادار.

وأكد الدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الاسلامية والقبطية واليهودية، على عدم أثرية هذه القطعة المفقودة، وأنه تم إضافتها أثناء أعمال الترميم، وقد اتخذت منطقة آثار الجمالية كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيث تم تحرير محضر بالواقعة وتم تسليم كاميرات المراقبة للشرطة لتفريغها ومعرفة ملابسات السرقة ومن قام بها، وتقوم الأجهزة المختصة بعملها لاستعادة الجزء المفقود.

وبدأت وزارة السياحة والآثار فى أعمال مشروع تطوير ورفع كفاءة إضاءة شارع المعز لدين الله الفاطمي بحي الجمالية، وذلك فى إطار خطة الوزارة لتطوير ورفع كفاءة عدد من المناطق الأثرية في مختلف أنحاء جمهورية مصر العربية. وقال العميد مهندس هشام سمير، مساعد وزير السياحة و الآثار للشئون الهندسية والمشرف العام على مشروع تطوير القاهرة التاريخية، إن جميع الأعمال يتم تنفيذها من قبل وزارة الإنتاج الحربي، وتشمل إنارة الشارع والمسارات الداخلية به من خلال استخدام بعض أنواع الإضاءة الجانبية مع مراعاة الحفاظ على الهوية التاريخية والأثرية للشارع، كما تشمل الأعمال أيضًا تنفيذ الإضاءة النوعية والموجهة على واجهات المباني الأثرية ذات الطابع العمراني المميز لإبراز مدى جمال التشكيل المعماري للآثار والزخارف المطلة على الشارع.