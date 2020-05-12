شكرا لقرائتكم خبر عن تصنيع أول بوابة للتعقيم ضد كورونا بمدرسة إمبابة الصناعية الفنية.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكن أعضاء هيئة التدريس بمدرسة إمبابة الثانوية الصناعية بمديرية التربية والتعليم بالجيزة، من تصنيع أول وحدة تعقيم وفق المواصفات الفنية برعاية إدارة التعليم الفني بالجيزة بقيادة المهندس حمدي السيد، حيث شارك فى تصنيعها والإشراف عليها عدد من الموجهين ومحمد على سليمان مدير المدرسة ورمضان خلف الله مدير إدارة التعليم الفنى بشمال الجيزة، وأنور بكرى مدير التعليم الصناعى بإدرة شمال وطارق رمضان موجه عام الشئون المالية والمخزنية وياسر يحيى موجه عام الزخرفة وجمال سعد موجه زخرفة، ومن أعضاء هيئة التدريس أشرف على ومحمد حسن وسيد جلال وعادل رمضان وعاشور سيد.

وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، إن مدرسة إمبابة الصناعية من المدارس التى تساهم بشكل كبير فى تصنيع احتياجات الوزارة منها على سبيل المثال تصنيع الصناديق الحديدية لنقل أسئلة امتحانات الثانوية العامة، إضافة إلى بوابة تعقيم وهذه المدرسة لها تاريخ عريق وتميزت خلال الفترة الحالية بالانضباط الكامل بين طلابها، مشيرا إلى أن البوابة تتكلف مبلغا كبيرا، وتم توجيه المعلمين القائمين على تصنيعها ببعض الملاحظات، مؤكدا أنه تم تصنيعها بشكل زوجى لتسهيل دخول الطلاب فى الامتحانات أو فى أيام الدراسة العام المقبل بشكل سريع.

ووجه نائب الوزير الشكر للمعلمين نظرا للمجهود الكبير الذى تم وأيضا لإدارة المدرسة والتعليم الفنى بالجيزة.

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فيما تفقد الدكتور محمود الفولى ، وكيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة مدرسة إمبابة الثانوية الصناعية اليوم وأثني على الجهد المبذول من الزملاء بالمدرسة كما توجه بالشكر للموجهين بالتعليم الفني بالجيزة، موضحا أنه تم إرسال نموذج بوابة التعقيم إلى الوزارة للاطلاع عليها.

وكان الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم أكد أنه سيتم الاستعانة بـ 5000 بوابة تعقيم فى لجان امتحانات شهادتى الدبلومات الفنية والثانوية العامة.