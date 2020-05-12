شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر لدى بغداد يبحث مع وزير داخلية العراق تبادل الخبرات بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل وزير الداخلية العراقى عثمان الغانمي، سفير مصر في بغداد علاء الدين موسى، وفي بداية اللقاء قدم السفير التهاني والتبريكات لوزير الداخلية بمناسبة تسنمه مهام عمله في الوزارة، متمنياً له التوفيق في مهمته، مشيداً بجهوده في تحقيق الامن والاستقرار في البلاد، من جهته ثمن الغانمي هذه الزيارة معرباً عن شكره وتقديره للمشاعر الاخوية الصادقة.

واستعرض وزير الداخلية العراقى – اهمية العلاقة التي تربط العراق بمصر مبيناً ان الفترة القادمة ستشهد تعاون على مستوى تعزيز الأمن الداخلي بين البلدين وسيتم التركيز حول تبادل الخبرات والتدريب وتعزيز القدرات خاصة وان العراق ومصر هم اصحاب تجربة كبيرة في مقارعة الارهاب والانتصار عليه.

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وجرى خلال اللقاء بحث عددا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيزها لما يحقق مصلحة الشعبين الشقيقين ومنها أوضاع الجالية المصرية في العراق، حيث اوضح وزير الداخلية العراقى ان الحكومة تحرص كل الحرص على تقديم الرعاية الكريمة والاهتمام لكل الجاليات والمقيمين وضيوف العراق.