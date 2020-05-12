شكرا لقرائتكم خبر عن كهرباء مصر الوسطى تُحصّل مليون جنيه خلال مارس من محاضر السرقات التيار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه فى إطارالاهتمام الذى توليه الدولة لرفع مستوى الخدمة المقدمة لجمهور المشتركين على مستوى الجمهورية استعرض الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بشركاتها المختلفة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء، لضمان إستقرار وإستمرار التغذية الكهربائية طبقاً لمعايير الجوده وتقليل فترات إنقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمره فى استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعه فى أنماط الاستهلاك.

وأوضحت الوزارة فى بيان لها اليوم انه فى نطاق محافظة الفيوم التى يبلغ عدد المشتركين بها حوالى 71032 ألف مشترك إحدى المحافظات التابعة لشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء نجحت الشركة فى تحقيق عدد من الإنجازات خلال الفترة من 1/7/2019 حتى 31/3/ 2020 متضمنة تنفيذ أعمال توسع واحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين خلال الفترة على النحو التالى:-

تم الانتهاء من تنفيذ إنشاء دائرتين دخول بلوحة توزيع الشيخ حسن بمدينة الفيوم بتكلفة استثمارية بلغت (7.906) مليون جنيه.

تم الانتهاء من احلال شبكة الجهد المنخفض بمركز ابشواى بتكلفة استثمارية بلغت ( 1.25 ) مليون جنيه حيث تم احلال (86.6) كم موصلات جهد منخفض و ( 50) عامود جهد منخفض.

تم الانتهاء من إحلال شبكة الجهد المنخفض بمركز الفيوم شرق بتكلفة استثمارية بلغت ( 1.015 ) مليون جنيه حيث تم إحلال (68) كم موصلات جهد منخفض و ( 50) عامود جهد منخفض.

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ونتيجة لما تم تنفيذه من أعمال التوسعات والإحلال السابق ذكرها أدى ذلك إلى تخفيف أحمال على مغذيات قائمة وتحسين الجهود لدى المواطنين وتأمين التغذية الكهربائية مما يقلل من فترات انقطاع التيار الكهربائى لدى المواطنين.

وحول محاضر الضبطية القضائية تم عمل عدد (614) محضر باجمالى كميه بلغت (366398) ك.و.س باجمالى مبلغ وقدره (1206946) جنيه خلال شهر مارس.

وحول العدادات مسبقة الدفع فقد تم تركيب (23935)عداد خلال الفتره من 1/7/2019حتى31/1/2020.

ومن المستهدف تنفيذ (13) عملية ضمن مشروع تحويل الخطوط الهوائية للجهد المتوسط المارة أعلى الكتل السكنيه للمرحله الثالثه للعام المالى 2019/2020 بالمحافظة بإجمالى تكلفه 3 مليون جنيه وتم الانتهاء من التنفيذ بنسبة 100%.

وحول موقف السداد الإلكترونى لشركة مصر الوسطى عن شهر مارس ففيما يتعلق بشحن الكروت من منافذ الدفع الالكترونى فقد قام 597366عميل بسداد مبلغ يصل إلى حوالى 68,381 مليون جنيه وحول سداد الفواتير الكترونياً فقد قام 3029 عميل بسداد حوالى 729,68 الف جنيه.