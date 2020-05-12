الحكومة تنشر فيديو لاستقبال وفحص وإعاشة المصريين العائدين من الخارج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

قال بيان صادر عن المجلس الوزراء، إنه في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أزمة فيروس "كورونا" العالمية والحد من تداعياته، تبنت الحكومة خطة لإعادة أبنائها العالقين في الخارج لوطنهم مرة أخرى مع توفير كافة سبل الإعاشة والرعاية الصحية لهم طوال فترة العزل الصحي.

ونشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، الجزء الأول من فيديو يسلط الضوء على إجراءات استقبال وفحص ونقل وإعاشة المصرين العائدين من الخارج، ومدى جاهزية المدن الجامعية لاستقبالهم لقضاء فترة العزل الصحي.

وجاء في الفيديو، أنه تم إجراء فحص شامل ودقيق لجميع المصريين العائدين من الخارج من قبل إدارة الحجر الصحي بمطار القاهرة، وذلك قبل نقلهم إلى أماكن العزل المخصصة لهم من قبل الدولة لقضاء فترة العزل، وذلك بهدف الاطمئنان عليهم والتأكد من سلامتهم وخلوهم من عدوى الإصابة بفيروس كورونا.

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وأظهر الفيديو، جاهزية المدن الجامعية لاستقبال المصريين العالقين في الخارج وتطبيقها إجراءات احترازية ووقائية وفقاً للمعايير الطبية الدولية مع تزويدها بكافة الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية والفرق الطبية المؤهلة والمدربة على أعلى مستوى لمواجهة خطر انتشار فيروس كورونا، وبما يجعلها في الوقت نفسه قادرة على التعامل مع الحالات الطارئة واتخاذ ما يلزم من إجراءات استباقية على وجه السرعة.

هذا وقد أعرب المصريين العائدين من الخارج عن تقديرهم البالغ للجهود التي بذلتها الدولة المصرية لإعادتهم لوطنهم مرة أخرى، موجهين الشكر للقيادة السياسية والحكومة على تلبية ندائهم، فضلاً عن حسن استقبالهم وتوفير كافة أوجه الرعاية والاهتمام منذ اللحظات الأولى لاستقبالهم لقضاء فترة العزل الصحي، مشيدين في الوقت نفسه باهتمام المدن الجامعية بتقديم جميع الخدمات وتوفير كافة احتياجاتهم ومستلزماتهم، هذا إلى جانب مستوى نظافة الغرف والفرش والتعقيم المستمر للمباني والغرف وتجهيزها بالشكل المناسب واللائق.