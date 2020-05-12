أول تعليق من نقيبة التمريض بعد رسالة السيسي: لها أثر إيجابي كبير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

قالت الدكتورة كوثر محمود، نقيبة التمريض، إن الرسالة التي وجهها الرئيس عبدالفتاح السيسي لأطقم التمريض في يومهم العالمي، لها أثر إيجابي كبير في نفوسهم خاصة خلال المرحلة الحالية التي يواجهون فيها من الخطوط الأمامية فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

وتقدم الرئيس السيسي، بالتهنئة لجموع العاملين في مجال التمريض بمناسبة يوم التمريض العالمي، مؤكدًا أنهم يقدمون تضحيات غالية من أجل تلك الرسالة النبيلة، خاصة خلال تلك المرحلة الصعبة ويثبتون خلالها كفاءتهم، وإخلاصهم للوطن وأبنائه.

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وأضافت نقيبة التمريض في تصريحات لمصراوي، اليوم الثلاثاء: " أرسلت خطابا منذ حوالي أسبوع للرئيس السيسي، وطلبنا منه تقديم الدعم الأدبي والمعنوي للتمريض في هذه الفترة، وأن يوجه كلمة للتمريض في اليوم العالمي وأشكره على استجابته والرسالة التي وجهها لأفراد التمريض، والتي لها أثر كبير جدًا في نفوسهم".

وأوضحت أن التمريض يعمل في ظروف صعبة حاليا، ومن ثم يجب العمل على تهيئة ظروف صحية آمنة لهم، وتوفير المستلزمات الوقائية، ونحاول أن نحقق مطالبهم التي تساعدهم في تحقيق عملهم.

ولفتت إلى وفاة 6 حالات من التمريض خلال تأدية عملهم لمواجهة فيروس كورونا المستجد.