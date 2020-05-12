محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى علي:
تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتهنئة لجموع العاملين في مجال التمريض بمناسبة يوم التمريض العالمي، مؤكدًا أنهم يقدمون تضحيات غالية من أجل تلك الرسالة النبيلة.
وقال الرئيس في تدوينة له على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي:
"في يوم التمريض العالمي، وبالأصالة عن نفسي وعن الشعب المصري العظيم، أقدم تحية تقدير واحترام للعاملين في مجال التمريض ممن يقدمون تضحيات غالية من أجل تلك الرسالة الإنسانية النبيلة التي يؤدونها بجد وشرف، خاصة خلال تلك المرحلة الصعبة ويثبتون خلالها كفاءتهم، وإخلاصهم للوطن وأبنائه".
كانت هذه تفاصيل خبر السيسي يهنئ العاملين بالتمريض في يومهم العالمي: تضحياتكم غالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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