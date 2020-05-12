في 24 ساعة.. الداخلية تنفذ نحو 78 ألف حكم قضائي متنوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

تواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط 194 قطعة سلاح ناري، و233 مخدرات وتنفيذ 77517 حكم قضائي متنوع.

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء : ضبط (عدد 194 قطعة سلاح نارى، بحوزة 161 متهم).

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في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (77517) حكم قضائي متنوع.

في مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط تشكيل عصابى ضم (3 متهمين) ارتكبوا (10 حوادث سرقة سيارات).

فى مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (233) قضية مخدرات بحوزة (250) متهم.

في مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين: ضبط (55) متهم.

في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (22) متهم لممارستهم أعمال البلطجة.

في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (217) دراجة نارية مخالفة.

في مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها: إعادة (10 سيارات).

في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (18252) مخالفة مرورية.

في مجال فحص السائقين: فحص (78) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (9) منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى لستمرار الحملات الأمنية.

يأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.