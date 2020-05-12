بمواد مجهولة المصدر.. ضبط مصنع مطهرات ومستحضرات تجميل بـ 15مايو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:
تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة 15 مايو بمديرية أمن القاهرة، من ضبط ثلاثة أشخاص (صاحب مصنع مستحضرات تجميل"بدون ترخيص كائن بدائرة القسم"، المدير المسئول، وعامل بذات المصنع) لقيام الأول باستئجار بدروم بأحد العقارات بدائرة القسم، واستغلاله لتصنيع الكمامات والمطهرات الطبية ومستحضرات التجميل باستخدام خامات مجهولة المصدر، بقصد طرحها بالأسواق عقب وضع علامات تجارية مقلدة، لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وعُثر بداخل المصنع على (5200) عبوة كحول(أستيريلوم – إثيلي) ،(15) جركن كحول و3 آلاف عبوة مطهر و1000 عبوة غسول معقم لليد، (40) برميل مواد كيميائية "مواد خام"،(6500) عبوة فارغة،كمية كبيرة من الملصقات، ماكينة تصنيع، جهاز كمبيوتر محمول "لاب توب" يحوى تصميمات الملصقات، جهاز طباعة.
بمواجهتهم اعترفوا بإدارتهم المصنع بدون ترخيص وحيازتهم للمضبوطات بقصد استخدامها في تصنيع المطهرات والمستحضرات لطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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